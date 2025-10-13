Córdoba: una mujer hallada mutilada en su casa tras un mes sin noticias

El cuerpo fue encontrado en el barrio Cornú, donde también se encontraban sus dos perros. La policía investiga los motivos detrás de este brutal crimen.

Hoy 08:33

En Córdoba, hallaron a una mujer sin vida en el barrio Villa Cornú, en una vivienda situada en la intersección de las calles Tabacué y Vulcan. El hecho fue descubierto por efectivos de la Policía en las últimas horas del domingo, tras un aviso de una vecina preocupada por la ausencia prolongada de la residente.

De acuerdo con información del portal El Doce.tv, los policías llegaron al domicilio y encontraron todas las aberturas completamente cerradas. Para ingresar, solicitaron la colaboración de Bomberos, quienes permitieron el acceso al inmueble.

Dentro de la casa, localizaron el cadáver de la mujer en avanzado estado de descomposición y con signos de mutilación en las piernas. En el lugar, los agentes hallaron a dos perros vivos junto al cadáver.

La intervención policial se inició por el testimonio de una vecina, quien explicó a las autoridades que no veía a la residente hacía cerca de un mes y había notado ausencia total de movimiento en la vivienda durante varias semanas. Esta situación motivó la presentación de una denuncia formal, lo que derivó en la actuación inmediata de la Policía de Córdoba.

Las primeras hipótesis que consideran los forenses apuntan a dos escenarios: la posibilidad de una muerte por causas naturales o la intervención de una acción violenta.

Un aspecto central en la investigación son las mutilaciones específicas que presenta el cuerpo, en particular la ausencia de ambas piernas. Una de las hipótesis sugiere que las mordidas y lesiones podrían haber sido causadas por los perros después de la muerte. No obstante, hasta que se reciban los estudios forenses, no se descarta ninguna línea investigativa.

El área permaneció acordonada durante varias horas y trabajaron equipos de criminalística y veterinaria forense de la Policía local, que revisaron el estado y comportamiento de los perros encontrados.

Hasta el momento, las autoridades mantienen en reserva la identidad de la víctima para preservar la investigación y por solicitud de los familiares.