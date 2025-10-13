Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 OCT 2025 | 26º
X
Locales

Añatuya: encontraron objetos de un posible ritual umbanda en el Río Salado

Un vecino descubrió frutas, velas, perfumes y otros objetos dispuestos en forma ceremonial. El hallazgo generó sorpresa en la comunidad.

Hoy 11:01
Ritual umbanda

Un vecino de la zona del Río Salado sobre Ruta 92 realizó un hallazgo sorprendente a la vera del puente, relacionado con posibles ritos.

Al llegar circunstancialmente por el lugar, observó en la barranca del mismo un conjunto de objetos y alimentos dispuestos de manera peculiar.

Entre los elementos encontrados había, frutas perfumadas, palomitas de maíz, maíz blanco, maíz amarillo, ciruelas secas, caramelo de miel, un espejo, un peine, velas, papas, puré de papa, perfumes, entre otros elementos.

De acuerdo a las imágenes logradas, quiénes conocen sobre la temática sostienen que este conjunto de objetos y alimentos podría estar relacionado con un ritual umbanda o prácticas esotéricas similares.

La disposición cuidadosa de los elementos sobre manteles sugiere un propósito específico detrás de este hallazgo, indicaron las fuentes consultadas.

TEMAS umbanda Añatuya

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un joven de 26 años murió tras un violento derrape en el barrio John Kennedy
  2. 2. Policía resultó herida tras perder el control de su motocicleta en avenida Lugones
  3. 3. Accidente fatal en la Av. Circunvalación: un motociclista perdió la vida al chocar contra un colectivo de la línea 112
  4. 4. “Lo conocí en Nueva York”: Rusherking se aleja de la música y apuesta por la gastronomía
  5. 5. Por el avance de la obra de repavimentación de Av. Colón se reestablecerán cruces y también habrá nuevos desvíos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT