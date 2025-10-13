Añatuya: encontraron objetos de un posible ritual umbanda en el Río Salado

Un vecino descubrió frutas, velas, perfumes y otros objetos dispuestos en forma ceremonial. El hallazgo generó sorpresa en la comunidad.

Hoy 11:01

Un vecino de la zona del Río Salado sobre Ruta 92 realizó un hallazgo sorprendente a la vera del puente, relacionado con posibles ritos.

Al llegar circunstancialmente por el lugar, observó en la barranca del mismo un conjunto de objetos y alimentos dispuestos de manera peculiar.

Entre los elementos encontrados había, frutas perfumadas, palomitas de maíz, maíz blanco, maíz amarillo, ciruelas secas, caramelo de miel, un espejo, un peine, velas, papas, puré de papa, perfumes, entre otros elementos.

De acuerdo a las imágenes logradas, quiénes conocen sobre la temática sostienen que este conjunto de objetos y alimentos podría estar relacionado con un ritual umbanda o prácticas esotéricas similares.

La disposición cuidadosa de los elementos sobre manteles sugiere un propósito específico detrás de este hallazgo, indicaron las fuentes consultadas.