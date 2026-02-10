Vacaciones de terror: santiagueños denunciaron a una empresa de turismo que los dejó varados

Familias viajaron en colectivo con neumáticos lisos, sin hotel ni comida, y debieron buscar soluciones por su cuenta en Mar del Plata.

Hoy 10:22

Un grupo de familias de Santiago del Estero denunció que fue abandonado por la empresa de turismo “Complementos Tour” durante sus vacaciones en Mar del Plata.

Los pasajeros relataron que viajaron en un colectivo con cubiertas lisas, que ya había tenido problemas en la ruta, y que una de las ruedas explotó a las 5 de la mañana, poniendo en riesgo sus vidas. “No hemos muerto porque Dios no quiso”, contó una de las afectadas.

A su llegada, los turistas aseguraron que los hoteles contratados no existían, que el servicio de media pensión era insuficiente y que habían pagado por un colectivo semicama, pero viajaron en uno común. “Nos dieron dos vouchers para dos días y después nos dejaron en la calle”, dijeron.

El lunes, las familias fueron desalojadas de las habitaciones a las 10 de la mañana y quedaron esperando en la vereda hasta que la empresa enviara algún transporte. Según relataron, cuando reclamaron, les habrían dicho: “El micro ya llegó, descargó a los pasajeros que salían de Santiago, pero no los levantó a ustedes. No quieren volver a recogerlos”.

Mientras la empresa asegura que busca alternativas, las familias continúan varadas y sin soluciones, obligadas a resolver por su cuenta dónde dormir y cómo regresar a su ciudad.