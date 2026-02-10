Video: una mujer atacó a médicos de guardia tras una demora en la atención

Según el relato de una de las víctimas, hubo golpes, tirones de pelo y uno de los doctores llegó a desvanecerse. El hecho ocurrió en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

Hoy 09:18

Un impactante hecho de violencia ocurrió este domingo en un hospital de la localidad de Monte Grande, partido bonaerense de Esteban Echeverría, donde un grupo de pacientes golpeó a los médicos de guardia.

Según contó una de las víctimas, el motivo del enojo habría sido porque se cansaron de esperar a que los atiendan.

Agustina Funes, una de las médicas atacadas, contó a Arriba Argentinos, como fue el violento episodio y detalló más al respecto.

De acuerdo a lo que contó, el personal del centro de salud recién ingresaba a la guardia de ese día, y mientras revisaban las historias clínicas de los pacientes, alguien les tocó la puerta.

“Abrimos la puerta y un masculino nos empieza a gritar ‘¿cuando me van a atender?’. El hombre dijo que hace una hora que estaba esperando que a su mujer le suturen la cabeza, entonces le dijimos que estaba en el estar de clínicos y que fuera adelante a buscar a un cirujano”, empezó a relatar Agustina.

La médica contó que el hombre volvió cinco minutos después con su esposa, y comenzó la agresión: “Entraron sin tocar la puerta y empiezan a gritar e insultar, que los atendamos, que cómo podía ser. Nosotros le dijimos de vuelta lo mismo, que éramos clínicos y que tenía que esperar que venga el cirujano”.

“La mujer estaba bien, estaba estable, lucida, caminaba. Podía esperar un poco”, agregó la profesional sobre ese momento.

Sumado a esto, después de unos minutos en los que siguieron trabajando, la violencia escaló: “El chico viene y me agarra del brazo, diciéndome que me tengo que hacer cargo de mi trabajo”.

“Cuando saco el brazo, le digo que no me toque, que espere a que venga el cirujano y me voy. Cuando me estoy yendo me empieza a insultar a los gritos”, relató.

En ese momento, el jefe de la guardia escuchó lo que estaba pasando y decidió intervenir, diciéndole al hombre que tenía que esperar.

“Empieza a subir más de tono la discusión, se empiezan a escuchar gritos. Escucho un golpe y vuelvo corriendo a ver que está pasando”, contó.

En ese sentido, agregó: “No sé con qué le pegó, pero mi jefe se cayó contra un matafuego y una puerta de hierro que hay. Quedó tirado en el piso y cuatro personas más, que no sabemos de donde salieron, se le fueron encima”.

“Fuimos corriendo con otros colegas, a separarlos. Cuando se levanta mi jefe, este masculino de remera roja del video, le pega una piña en la cara. Mi jefe se desvanece de nuevo y lo llevan a la sala de estar de médicos”.

“En ese interín, el chico me pega en la cara, tirando piñas para todos lados”, en la violenta escena, se sumó otra mujer. “No estaba ahí adentro, no sé de donde salió. Entró y me agarró de los pelos en conjunto con la paciente que tenía el corte en la cabeza”, indicó.

En esa misma línea, agregó: “En ese momento, cuando me tiran del pelo, me empiezan a pegar en la espalda. Mis compañeros se meten, las sacan y me llevan al estar de médicos. Vino un policía e intentó sacar a la gente, pero era un caos”.

La mujer señaló que el equipo médico se encerró y llamó al 911, para pedir ayuda y desconcentrar a la gente en la sala de espera. “Fue una animalada, una salvajada”, expresó con indignación.

Una de las agresoras, publicó entre risas y burlas, un video de la agresión en sus historias de Instagram: “Soy famosa. Esa rubia tarada va a aprender a no faltar el respeto”. Sobre ese comentario, la médica opinó: “Sentí que fue una burla”.