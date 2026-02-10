Se realizó la primera reunión para definir la pauta salarial 2026 de la administración pública provincial

Autoridades del Gobierno provincial y dirigentes gremiales mantuvieron el primer encuentro de la Mesa de Diálogo y Trabajo para avanzar en la definición de la pauta salarial 2026.

Hoy 08:46

Tal como lo anunció oportunamente el gobernador Elías Suárez, el lunes por la tarde se iniciaron las reuniones de las autoridades del Gobierno de la provincia con representantes de los distintos sectores gremiales que forman parte de la Mesa de Diálogo y Trabajo, con la finalidad de avanzar en conversaciones que permitan establecer la pauta salarial 2026 para los trabajadores de la administración pública provincial.

El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno y estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, junto con la ministra de Justicia, Matilde O´Mill; el secretario general de la CGT Santiago del Estero, José Gómez; el titular de Utepse, Miguel Marquesano, entre otros representantes de las organizaciones sindicales.

Como se recordará, el gobernador Suárez ratificó su compromiso con los agentes de la administración pública provincial, al anunciar la semana pasada que la nueva pauta salarial será oficializada hasta el día miércoles 18 de febrero, día en que retornarán a sus actividades los docentes santiagueños.

Con esa finalidad, el mandatario instruyó al jefe de Gabinete para que convoque a la Mesa de Diálogo y Trabajo, con el fin de que en el transcurso de estos días “se puedan debatir, discutir y conversar sobre las distintas alternativas que existen para la pauta salarial de este año y que todo lo que allí se resuelva”.