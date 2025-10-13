Ingresar
Cáritas impulsa un taller de denarios para fortalecer el trabajo artesanal y la economía social

El área de Economía Social y Solidaria lanza una nueva propuesta de capacitación, orientada a promover la creación de microemprendimientos y brindar herramientas para el desarrollo personal y laboral. Inscripciones abiertas.

Hoy 11:30

Desde el área de ECOSOL – Economía Social y Solidaria de Cáritas Arquidiocesana se presentó un nuevo proyecto destinado a acompañar a personas interesadas en emprender, ofreciendo formación, espacios de comercialización y herramientas para fortalecer la economía familiar.

La iniciativa busca fomentar la creación y desarrollo de microemprendimientos, brindando capacitaciones en gestión de negocios, formación para el trabajo y participación en ferias donde los emprendedores y artesanos puedan generar ingresos y mejorar sus condiciones de vida.

En este marco, se llevará a cabo un “Taller de denarios”, una propuesta práctica y formativa que incluye todos los materiales necesarios. Durante la actividad, se enseñarán las técnicas de elaboración y el significado de cada elemento que compone estas piezas religiosas y artesanales.

El encuentro tendrá lugar el 15 de octubre, de 14 a 16 horas, en Maipú 130 (Capital de Santiago del Estero). Las inscripciones pueden realizarse comunicándose con María (385 525-0894) o Samia (385 576-9784).

Este tipo de talleres forma parte de la misión de Cáritas de generar espacios de inclusión y aprendizaje, promoviendo una economía más solidaria, participativa y sustentable.

