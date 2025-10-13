Se concretó un nuevo operativo de erradicación de basurales en el barrio 25 de Mayo

Piden a los vecinos colaborar respetando horarios y normas de higiene.

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda concretó un nuevo operativo integral de limpieza y erradicación de basurales en terrenos baldíos del barrio 25 de Mayo Viejo y Ampliación 250 viviendas.

Como parte de las políticas de gestión impulsadas desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani con el objetivo de fortalecer la campaña de “Lucha contra el Dengue” que tiene el objetivo de mantener limpios los espacios públicos contando con la colaboración de los vecinos de los diferentes barrios de la ciudad.

En este sentido, el personal del Obrador San Fernando trabajó arduamente en el levantando de grandes cantidades de residuos domiciliarios, restos de poda y de obra en un sector en el que es recurrente que personas desaprensivas arrojen basura, ya que escasas semanas atrás se debió desplegar un operativo similar.

Al respecto, desde el área se solicita que los vecinos del sector respeten los horarios de recolección de residuos y hagan un uso responsable de los contenedores para evitar la formación de estos mini basurales que terminan convirtiéndose en focos infecciosos donde proliferan mosquitos y demás alimañas.