Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 OCT 2025 | 31º
X
Mundo

Trump firmó un acuerdo de paz por Gaza junto a países árabes, sin Israel ni Hamás

El acuerdo busca sentar las bases para un alto el fuego y reactivar los canales diplomáticos en Medio Oriente. Trump se mostró optimista ante el futuro de la región.

Hoy 15:24
Acuerdo de paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes de Qatar, Turquía y Egipto firmaron este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij el acuerdo que pone fin a más de dos años de enfrentamientos entre Israel y Hamás. La cumbre, reunió a una veintena de líderes mundiales y marcó un punto de inflexión para la región.

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, declaró que su país y Estados Unidos buscan “consolidar y sostener el alto el fuego” en Gaza. Durante breves declaraciones junto a Trump, agradeció la “capacidad” del mandatario estadounidense para “lograr el acuerdo sobre Gaza” y valoró “su logro sin precedentes”. “Usted es el único que puede lograr la paz en la región”, señaló.

Donald Trump rubricó el pacto junto al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y los mandatarios de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y Egipto, Abdelfatah al Sisi. El acuerdo establece un alto el fuego, la retirada progresiva de las tropas israelíes, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes por prisioneros.

Trump visitó previamente Israel y, ante el Parlamento, aseguró que el acuerdo marca “el comienzo de la era dorada de Israel y Oriente Próximo”. Benjamín Netanyahu, que no viajó a Egipto, destacó que Trump fue “determinante para la vuelta de los rehenes”.

Desde la semana pasada se implementa la primera fase del pacto, que contempla la retirada gradual de las fuerzas israelíes, la entrada masiva de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes por prisioneros. Esta mañana, Hamás completó la entrega de los últimos 20 rehenes israelíes que permanecían con vida.

En la segunda fase, ya en negociación, se abordarán la reconstrucción del enclave, el desarme de Hamás y la gobernanza de la Franja, buscando establecer una paz sostenible y frenar la violencia que ha devastado la región durante los últimos dos años.

TEMAS Donald Trump Gaza

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un joven de 26 años murió tras un violento derrape en el barrio John Kennedy
  2. 2. Accidente fatal en la Av. Circunvalación: un motociclista perdió la vida al chocar contra un colectivo de la línea 112
  3. 3. Policía resultó herida tras perder el control de su motocicleta en avenida Lugones
  4. 4. “Lo conocí en Nueva York”: Rusherking se aleja de la música y apuesta por la gastronomía
  5. 5. Se complica la situación legal de la influencer Valentina Olguín: agravaron los cargos por defraudación a gobernadores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT