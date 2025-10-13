Colonia El Simbolar celebró el Día de la Diversidad Cultural con música, color y tradiciones

Con un gran marco de público, se celebró el Día de la Diversidad Cultural en el Balneario Municipal, junto a instituciones educativas, academias, feriantes y vecinos en una verdadera fiesta popular.

Hoy 16:13

El evento fue organizado por el Gobierno Comunal de Colonia El Simbolar, a cargo del profesor Ángel Iñiguez, junto al Ballet de Danzas Latinoamericanas de la localidad.

La celebración incluyó presentaciones artísticas, muestras culturales y stands temáticos en los que cada institución representó a distintos países, llenando el predio de color, música, alegría y espíritu integrador. Además, feriantes y emprendedores locales acompañaron la jornada ofreciendo comidas típicas y productos artesanales, deleitando al público con sabores y creaciones tradicionales.

Durante el encuentro, Iñiguez expresó su agradecimiento a las instituciones, feriantes y vecinos por el acompañamiento y la participación. “Estas propuestas culturales inclusivas forman parte de una gestión que promueve la participación, el encuentro y el fortalecimiento de los valores comunitarios, mejorando la calidad de vida de toda la comunidad”, remarcó el jefe comunal.

Participaron del evento instituciones educativas como el Colegio Secundario N° 7 de Noviembre, la Escuela N° 863 San Isidro Labrador, la Escuela N° 1161 y el Jardín de Infantes El Bosque de la Fantasía, junto al Centro de Oficios Municipal para Personas con Discapacidad Nuestra Señora del Valle y el Programa Municipal Felices y Activos.

También se sumaron academias y agrupaciones artísticas: la Academia de Danzas Folklóricas Sentimiento de mi Pueblo, la Academia Estampa Criolla, el Ballet Raíces de mi Tierra, el Ballet de Danzas Latinoamericanas de Colonia El Simbolar, la Escuela de Arte Municipal -con talleres de guitarra, percusión, teclado, pintura y canto- y el Grupo Parce Expresiones Artísticas de Santiago del Estero, invitados especiales de la jornada.

Los vestuarios y danzas tradicionales fueron uno de los grandes atractivos del evento, destacándose por su creatividad, trabajo artesanal y compromiso con la preservación de la identidad cultural.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a las instituciones participantes, en reconocimiento a su aporte a la cultura y la educación local.

Como broche de oro, la jornada culminó con la actuación en vivo de un conjunto musical, que puso ritmo y alegría al cierre de un día inolvidable.