Un auto protagonizó un violento incidente en plena Av. Belgrano y terminó incrustado contra un árbol

El hecho ocurrió a la altura de Calle 59, donde el vehículo se subió a la platabanda y terminó impactando contra un árbol. Las causas son materia de investigación.

Hoy 08:20

Un automóvil Peugeot 208 protagonizó en la mañana de este lunes un violento incidente en la avenida Belgrano, a la altura de Calle 59, donde su conductor perdió el control y terminó incrustado contra un árbol.

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Según las primeras informaciones, el vehículo circulaba por la zona cuando, por causas que aún no fueron establecidas, salió de la calzada y subió a la platabanda.

El rodado avanzó sobre el bulevar central y colisionó contra un árbol, lo que provocó importantes daños materiales en el automóvil.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Séptima, que realizó las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el hecho.