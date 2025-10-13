Con rotundo éxito, se disputó la quinta edición del Torneo Interprovincial “Realcito 2025”

El certamen se disputó durante el fin de semana en el club Comunicaciones.

Hoy 10:51

El pasado fin de semana se llevó a cabo la quinta edición del Torneo Interprovincial “Realcito 2025”, organizado por la escuelita de fútbol Real FC de la ciudad de La Banda, en las instalaciones del club Comunicaciones.

El certamen reunió a cientos de niños de diferentes provincias como Chaco, Catamarca, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del fútbol infantil en la región.

La competencia se desarrolló con total éxito y un ambiente de camaradería, donde los más pequeños pudieron disfrutar del deporte junto a sus familias.

Entre los clubes participantes se destacaron Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Central Córdoba, Mitre y Güemes, además de numerosas escuelitas y academias formativas que viajaron para ser parte de esta verdadera fiesta del fútbol infantil.

La escuelita Real FC, anfitriona del torneo, participó con 11 equipos en distintas categorías, mostrando el crecimiento sostenido del proyecto formativo que impulsa el desarrollo deportivo y social de los chicos.

De esta manera, el Torneo “Realcito 2025” volvió a convertirse en un encuentro inolvidable, donde el compañerismo, la alegría y la pasión por el fútbol fueron los grandes protagonistas.