La charla que tendrán Riquelme y Úbeda de cara a los próximos partidos de Boca

El Xeneize se prepara para enfrentar a Belgrano en la Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Hoy 17:31

Tras un domingo de descanso y los homenajes por la muerte de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors retomó este lunes los entrenamientos en el predio de Ezeiza con la mira puesta en el próximo compromiso del sábado ante Belgrano en la Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó el periodista Emiliano Raddi, la dirigencia decidió que Claudio Úbeda continuará como entrenador interino del primer equipo hasta diciembre, aunque resta una charla interna con el propio DT y con Juvenal Rodríguez para definir si se incorporará algún integrante más al cuerpo técnico o si mantendrán la estructura actual.

El Xeneize no disputó el duelo frente a Barracas Central el fin de semana, luego de que la AFA, la Liga Profesional y ambos clubes acordaran suspender el encuentro en señal de respeto a Russo, uno de los entrenadores más trascendentes en la historia del club, campeón de la Copa Libertadores 2007.

Cuándo se jugará Barracas Central vs. Boca

La reprogramación del partido frente a Barracas aún no fue confirmada oficialmente, pero trascendió que la fecha más probable sería el sábado 25 de octubre, aprovechando el fin de semana libre de actividad oficial por las elecciones legislativas del domingo 26.

La agenda del Xeneize para lo que resta del 2025