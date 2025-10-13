Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 OCT 2025 | 31º
X
Somos Deporte

La charla que tendrán Riquelme y Úbeda de cara a los próximos partidos de Boca

El Xeneize se prepara para enfrentar a Belgrano en la Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Hoy 17:31

Tras un domingo de descanso y los homenajes por la muerte de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors retomó este lunes los entrenamientos en el predio de Ezeiza con la mira puesta en el próximo compromiso del sábado ante Belgrano en la Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó el periodista Emiliano Raddi, la dirigencia decidió que Claudio Úbeda continuará como entrenador interino del primer equipo hasta diciembre, aunque resta una charla interna con el propio DT y con Juvenal Rodríguez para definir si se incorporará algún integrante más al cuerpo técnico o si mantendrán la estructura actual.

El Xeneize no disputó el duelo frente a Barracas Central el fin de semana, luego de que la AFA, la Liga Profesional y ambos clubes acordaran suspender el encuentro en señal de respeto a Russo, uno de los entrenadores más trascendentes en la historia del club, campeón de la Copa Libertadores 2007.

Cuándo se jugará Barracas Central vs. Boca

La reprogramación del partido frente a Barracas aún no fue confirmada oficialmente, pero trascendió que la fecha más probable sería el sábado 25 de octubre, aprovechando el fin de semana libre de actividad oficial por las elecciones legislativas del domingo 26.

La agenda del Xeneize para lo que resta del 2025

  • Fecha 12: vs. Barracas Central (V) – día y hora a confirmar
  • Fecha 13: vs. Belgrano (L) – sábado 18/10 a las 18:00
  • Fecha 14: vs. Estudiantes (V) – día y hora a confirmar
  • Fecha 15: vs. River (L) – día y hora a confirmar
  • Fecha 16: vs. Tigre (V) – día y hora a confirmar

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Juan Román Riquelme

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un joven de 26 años murió tras un violento derrape en el barrio John Kennedy
  2. 2. Accidente fatal en la Av. Circunvalación: un motociclista perdió la vida al chocar contra un colectivo de la línea 112
  3. 3. Policía resultó herida tras perder el control de su motocicleta en avenida Lugones
  4. 4. Se complica la situación legal de la influencer Valentina Olguín: agravaron los cargos por defraudación a gobernadores
  5. 5. “Lo conocí en Nueva York”: Rusherking se aleja de la música y apuesta por la gastronomía
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT