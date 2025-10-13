Boca sufrirá una sensible baja para lo que resta del año

Dolor de cabeza para Úbeda, que no podrá contar más con uno de sus jugadores en 2025.

Hoy 17:39

Malas noticias para Boca Juniors en la previa del duelo ante Belgrano. Este lunes, el club confirmó que Alan Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, lesión que lo dejará fuera de las canchas por lo que resta del año, justo cuando el equipo busca recuperar terreno en el Torneo Clausura 2025.

El ex jugador de Independiente, que había disputado 11 de los 12 partidos del certamen, la mayoría como titular, se despide así de una temporada en la que había mostrado regularidad, aunque con apenas un gol convertido, ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Su reemplazante será el chileno Carlos Palacios, quien ocupará su lugar en el sector ofensivo del conjunto que ahora dirige de manera interina Claudio Úbeda.

En paralelo, el plantel xeneize volvió este lunes a los entrenamientos en el predio de Ezeiza, luego de los días de duelo por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador del club. Úbeda continúa al frente del grupo mientras se define la estructura del cuerpo técnico que seguirá hasta fin de año.

El que no estuvo presente en la práctica fue Leandro Paredes, quien se encuentra en Estados Unidos con la Selección Argentina en el marco de la fecha FIFA. El mediocampista, campeón del mundo en Qatar 2022, jugó 63 minutos en el amistoso ante Venezuela y será suplente este martes frente a Puerto Rico. Según informó Noticias Argentinas, el ex Roma volverá al país inmediatamente después del encuentro y se sumará a los entrenamientos el miércoles por la tarde.

Boca recibirá a Belgrano de Córdoba este sábado a las 18:00 en la Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura, en lo que será el primer partido sin Russo al mando del primer equipo. El desafío para Úbeda será sostener el nivel competitivo del plantel en medio de un contexto emocional y deportivo complejo.