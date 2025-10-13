Zamora recibió a alumnos de cuatro establecimientos educativos

Son alumnos de los departamentos Capital y Banda que visitaron Casa de Gobierno.

El gobernador Gerardo Zamora recibió este lunes al mediodía en Casa de Gobierno la visita de los alumnos del Colegio Secundario “Juan Núñez del Prado” y del Agrupamiento N° 86.125 de la localidad de San Pedro, departamento Capital. También a delegaciones pertenecientes al Agrupamiento N° 86.106 de la localidad de Ardiles y al Colegio Secundario de Suri Pozo, ambas instituciones ubicadas en el departamento Banda.

Con un total de 66 alumnos estudiantes, el encuentro se desarrolló en el marco del programa “Conociendo mi provincia”, que permite que jóvenes que cursan el último año de la secundaria puedan hacer un recorrido por la ciudad Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa la Punta, en el cual podrán conocer sitios históricos, espacios culturales, turísticos, deportivos e instituciones del Estado.

Durante la visita el mandatario provincial agradeció en primer lugar a los docentes por acompañar a los jóvenes y hacer posible este viaje. “Este programa humildemente intenta que los jóvenes del interior conozcan los lugares que quizás no pueden conocer y que pertenecen a todos los santiagueños; este programa intenta de esta forma igualar en el conocimiento y espero que sirva también junto con sus docentes como un mini viaje de estudios para conocer y disfrutar”, expresó.