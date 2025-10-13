Esta noche es la gran final de La Voz Argentina en una gala llena de emoción, talento y actuaciones inolvidables

Los cuatro finalistas: Nicolás Behringer, Milagros Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez, brillaron en una noche llena de lágrimas, gratitud y ovaciones.

Hoy 19:24

En una gala cargada de emoción, los finalistas de La Voz Argentina subieron al escenario de Telefe para ofrecer sus últimas interpretaciones antes de conocer al gran ganador o ganadora del certamen. Cada uno representó con orgullo a su coach y dejó una huella imborrable en el público.

Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, fue el primero en salir a escena con una emotiva versión de “Un pacto para vivir”, de Bersuit Vergarabat. Con su sello personal y una interpretación cargada de sentimiento, recordó su historia de vida: de cantar en la calle a alcanzar la gran final. “Este es el momento más feliz de mi vida”, expresó con lágrimas en los ojos.

Luego fue el turno de Milagros Gerez Amud, representante del Team Soledad, quien deslumbró con “Se dice de mí”, de Tita Merello. A sus 19 años, se convirtió en la primera finalista mujer del equipo de Soledad Pastorutti. “Siento que ya soy ganadora por todo lo que viví acá”, dijo emocionada. Su coach destacó su autenticidad y fuerza: “Tiene una manera de cantar que la hace única”.

El tercero en presentarse fue Alan Lez, del Team Lali, uno de los grandes favoritos del público. Cerró su paso por el programa con una potente versión de “Cryin’”, de Aerosmith, que desató una ovación. “Alan es único en el pop argentino”, expresó Lali Espósito, orgullosa de su discípulo. Él, en tanto, reflexionó sobre su crecimiento: “Me animé porque nunca vas a ser tan joven como hoy. Quise disfrutar, y eso fue lo que hice”.

La última actuación de la noche estuvo a cargo de Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!, quien interpretó “I dreamed a dream”, del musical Les Misérables. Su potencia vocal y su sensibilidad volvieron a conmover al público. “Somos mi mamá y yo solitas. Este momento también es por mi papá”, contó entre lágrimas. Ale Sergi y Juliana Gattas la elogiaron por su entrega y talento.

La gala de este domingo fue solo la primera parte de la gran final de La Voz Argentina 2025. Este lunes se conocerá finalmente quién se consagrará como la nueva voz del país, en una definición que promete emoción y sorpresas. Mientras tanto, las votaciones siguen abiertas y los fans de todo el país esperan ansiosos el desenlace del exitoso certamen musical.