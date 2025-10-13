Ingresar
Nicolás Behringer es el gran ganador de La Voz Argentina 2025

El joven del Team Luck Ra se consagró campeón tras una final llena de emoción, talento y ovaciones.

La Voz Argentina

La esperada definición de La Voz Argentina 2025 tuvo su momento culminante este lunes, cuando Nicolás Behringer fue elegido por el público como el gran ganador del certamen. El artista, que representó al Team Luck Ra, se impuso en la votación final y celebró emocionado junto a su coach y sus compañeros.

El joven artista, que pasó de cantar en la calle a conquistar el escenario más importante del país, agradeció a su familia, a sus compañeros y a Luck Ra por acompañarlo en su recorrido. “Gracias por creer en mí. Nunca voy a olvidar este sueño cumplido”, dijo visiblemente conmovido.

Sus rivales en la final, Milagros Gerez Amud (Team Soledad), Alan Lez (Team Lali) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), también recibieron el reconocimiento y el cariño del público por sus destacadas actuaciones y su evolución a lo largo del programa.

Con esta consagración, Nicolás Behringer se convierte en la nueva voz de la Argentina, cerrando una edición de La Voz marcada por el talento, la emoción y las historias de superación que conmovieron a millones de televidentes.

