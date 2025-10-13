Ingresar
Dos promesas del fútbol santiagueño pasaron a formar parte del Mundo Boca y sueñan en grande

Valentín Sirevich Encinas y Fabricio Moreno Salas fueron fichados por el Xeneize.

Hoy 13:45
Valentín Sirevich Fabricio Boca

Dos jóvenes promesas del fútbol santiagueño dieron el salto al Mundo Boca. Se trata de Giulianno Valentín Sirevich Encinas, categoría 2015, y Fabricio Moreno Salas, categoría 2018, quienes fueron fichados por el club xeneize tras una semana de evaluación en el predio de Ezeiza.

Los niños forman parte de la Academia “Chino” Sirevich, escuelita que continúa afianzando su trabajo formativo en Santiago del Estero. 

Durante su estadía en Buenos Aires, los pequeños participaron de entrenamientos y pruebas supervisadas por los captadores de Boca, quienes decidieron incorporarlos luego de la revisión médica correspondiente.

Desde la Academia destacaron el logro de los chicos, quienes ahora serán seguido de cerca por el cuerpo técnico y el área de captación del club, dando un nuevo paso en sus incipientes carreras futbolísticas. 

Sin dudas, un motivo de orgullo para el fútbol formativo santiagueño, que sigue aportando talento a las divisiones juveniles de los diferentes clubes del país.

