Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 OCT 2025 | 21º
X
Locales

Funcionarios de la Municipalidad supervisaron el avance de obra del jardín de infantes Papa Francisco

El jardín está en el barrio Saint Germés y la educación está orientada a la ecología y la robótica.

Hoy 22:21
jardín municipal

Funcionarios de la Municipalidad de la Capital supervisaron el avance de la construcción del nuevo Jardín de Infantes N° 27 "Papa Francisco" ubicado en el barrio Saint Germés, que contará con una educación orientada a la ecología y la robótica. 

El secretario de Gobierno, Néstor Machado; el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Vila; la subsecretaria de Educación, Nancy Bravo y la directora de Educación, Josefina Muratore; inspeccionaron el progreso de la imponente obra ubicada entre las calles Perito Moreno, Colón, Franklin Moyano y Santa María Magdalena. 

El establecimiento contará con un diseño arquitectónico amigable con el medio ambiente y busca brindar un espacio de aprendizaje innovador y creativo, en sintonía con las políticas educativas impulsadas por la intendente, Ing. Norma Fuentes. 

El nuevo jardín de infantes se inaugurará a comienzos del ciclo lectivo 2026 y, en los próximos días, se habilitarán las inscripciones para los alumnos que deseen formar parte de esta moderna institución que estimulará la conciencia ambiental y la convivencia armónica con el entorno natural.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un joven de 26 años murió tras un violento derrape en el barrio John Kennedy
  2. 2. Accidente fatal en la Av. Circunvalación: un motociclista perdió la vida al chocar contra un colectivo de la línea 112
  3. 3. Policía resultó herida tras perder el control de su motocicleta en avenida Lugones
  4. 4. Pablo Amín, condenado por el brutal femicidio de su esposa, goza de salidas transitorias en Tucumán
  5. 5. Se complica la situación legal de la influencer Valentina Olguín: agravaron los cargos por defraudación a gobernadores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT