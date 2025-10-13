Funcionarios de la Municipalidad supervisaron el avance de obra del jardín de infantes Papa Francisco

El jardín está en el barrio Saint Germés y la educación está orientada a la ecología y la robótica.

Hoy 22:21

Funcionarios de la Municipalidad de la Capital supervisaron el avance de la construcción del nuevo Jardín de Infantes N° 27 "Papa Francisco" ubicado en el barrio Saint Germés, que contará con una educación orientada a la ecología y la robótica.

El secretario de Gobierno, Néstor Machado; el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Vila; la subsecretaria de Educación, Nancy Bravo y la directora de Educación, Josefina Muratore; inspeccionaron el progreso de la imponente obra ubicada entre las calles Perito Moreno, Colón, Franklin Moyano y Santa María Magdalena.

El establecimiento contará con un diseño arquitectónico amigable con el medio ambiente y busca brindar un espacio de aprendizaje innovador y creativo, en sintonía con las políticas educativas impulsadas por la intendente, Ing. Norma Fuentes.

El nuevo jardín de infantes se inaugurará a comienzos del ciclo lectivo 2026 y, en los próximos días, se habilitarán las inscripciones para los alumnos que deseen formar parte de esta moderna institución que estimulará la conciencia ambiental y la convivencia armónica con el entorno natural.