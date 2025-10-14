Ingresar
Vecinos del barrio Siglo XX denuncian robos y basurales que funcionan como aguantaderos

Los habitantes exigen mayor presencia policial y limpieza urgente en un descampado utilizado por delincuentes.

Hoy 11:09

Vecinos del barrio Siglo XX, en la ciudad Capital, se mostraron indignados por la ola de robos que afecta a la zona y señalaron que un basural ubicado en un descampado cercano se ha convertido en un verdadero "aguantadero" para delincuentes.

El pasado viernes, cerca de las 11 de la mañana, una vecina fue víctima del robo de varios bienes de su domicilio, lindero al mencionado terreno. Según relataron los vecinos, los ladrones utilizan ese espacio para esconder o desechar objetos robados, aprovechando la falta de control y limpieza.

Reclaman la intervención urgente de las autoridades para mejorar la seguridad y erradicar los basurales que, según denuncian, facilitan el accionar delictivo.

