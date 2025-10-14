Preocupante momento: alumno sufrió una obstrucción de vía respiratoria y lo salvó un docente

Gracias a la rápida intervención del profesional, que también integró el cuerpo de bomberos voluntarios, la situación no pasó a mayores.

Hoy 13:40

Un hecho de gran conmoción y alivio se vivió durante la mañana del lunes 13 de octubre en el Instituto Jesús el Maestro, de la ciudad de La Banda, cuando un alumno de segundo año sufrió una obstrucción de las vías respiratorias. Gracias a la rápida intervención de un docente, que también integró el cuerpo de bomberos voluntarios, la situación no pasó a mayores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Minutos después del horario de ingreso, el adolescente comenzó a mostrar signos de ahogo frente a sus compañeros, quienes de inmediato dieron aviso al preceptor Óscar González. El educador, con experiencia previa como bombero voluntario, no dudó en actuar y aplicó la maniobra de Heimlich, logrando que el joven expulsara el objeto que le impedía respirar.

Te recomendamos: Tragedia en La Banda: un joven de 26 años murió electrocutado en el barrio San Fernando

Tras recuperar la normalidad, la institución notificó a los padres del alumno, quienes lo trasladaron para un control médico preventivo. Según informaron, el estudiante se encuentra en perfecto estado de salud y ya regresó a su hogar.

El hecho dejó en evidencia la importancia de contar con personal capacitado en primeros auxilios dentro de las escuelas, así como de promover la enseñanza de maniobras básicas de reanimación y desobstrucción. Acciones oportunas como la del docente González pueden marcar la diferencia entre la vida y la tragedia.

Situaciones como la vivida en el Instituto Jesús el Maestro recuerdan que la preparación puede salvar vidas. La incorporación de capacitaciones en primeros auxilios para docentes, personal auxiliar y alumnos no sólo fortalece la seguridad escolar, sino que también fomenta una comunidad más solidaria y preparada para actuar ante emergencias.