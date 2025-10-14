El “Proyecto Tijeritas 2025” benefició a los niños de la localidad de Maravilla

La actividad consistió en cortes de cabellos gratuitos para niños y niñas, además se realizaron actividades lúdicas y recreativas de las que participaron una importante cantidad de niños y vecinos del sector.

Hoy 13:47

La Dirección de Niñez Adolescencia y Familia dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial realizó una nueva actividad en el marco del “Proyecto Tijeritas 2025” en la Iglesia Ministerio la Roca Es Cristo de la localidad de Maravilla.

La evaluación de esta jornada fue altamente positiva ya que estas actividades logran producir un ahorro en la economía de las familias como así también concientizar en los cuidados de la higiene personal de los niños.

Los vecinos que quieran llevar este proyecto a su barrio deben solicitar el servicio en la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia en calle Alberdi Nº 129 o comunicarse al 385 516-0347.