Una muestra de cuadros del pintor Marcelo Gallardo tendrá lugar en la Escuela de Robótica

Hoy 13:50

El Museo Municipal “Lázaro Criado” de la ciudad de La Banda realizará muestra de las obras del artista plástico bandeño Marcelo Gallardo el jueves 16 a partir de las 19.30 hasta las 21 en las instalaciones de la Escuela Municipal de Robótica ubicada en Av. Besares y Sáenz Peña.

Al respecto, la directora del área, Susana Ciappino, indicó que los descendientes del artista donaron un total de 23 cuadros al Museo Municipal “Lázaro Criado”, entre los que se incluyen sus más destacadas creaciones inspiradas en la fauna autóctona y en parejas de danzas folclóricas.

El objetivo de esta propuesta es dar a conocer el patrimonio artístico de este destacado ciudadano bandeño que realizó un importante aporte a la construcción de la identidad cultural de la ciudad de La Banda conocida como la “Cuna de Poetas, Cantores y Bailarines”.