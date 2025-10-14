El jefe de Gabinete recibió a estudiantes de distintos departamentos en Casa de Gobierno

Elías Suárez, recibió a jóvenes de Capital, Robles, Ibarra y Choya, quienes recorren sitios históricos, culturales y gubernamentales como parte de una experiencia educativa promovida por el Gobierno provincial.

Hoy 14:46

En representación del gobernador Gerardo Zamora, el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, recibió en Casa de Gobierno la visita de alumnos de los agrupamientos N° 86.034/035 de la localidad de La Puerta y N° 86.021/22 de Puesto del Medio, ambos del departamento Capital. También del Colegio Privado Ciudad de Beltrán, Dpto. Robles; del Colegio San Miguel Arcángel de Suncho Corral, Dpto. Ibarra, y del Instituto Superior Teresa B. de Barbieri de Frías, Dpto. Choya.

La vista se efectuó en el marco del programa “Conociendo mi provincia”, que permite a estudiantes del último año del secundario realizar un recorrido por la ciudad Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa la Punta, en el cual podrán conocer sitios históricos, espacios culturales, turísticos, deportivos e instituciones del Estado.

Suárez dio la bienvenida a los estudiantes y destacó la vocación de los docentes que hacen posible este tipo de experiencias. También hizo un repaso de las actividades que se desarrollan en cada una de las áreas que funcionan en la sede del Poder Ejecutivo.

“Este viaje es parte del final de una etapa en donde ya miran hacia un futuro”, subrayó el jefe de Gabinete, quien ratificó el compromiso de seguir adelante con este modelo de gestión de gobierno que apuesta a la educación como prioridad, además de otras políticas públicas que buscan generar más igualdad para todos los santiagueños.

En cuanto al programa “Conociendo mi provincia”, Suárez destacó su marcado éxito y la oportunidad que ofrece a miles de chicos del interior de realizar un viaje y ampliar su mirada sobre Santiago del Estero, su riqueza histórica y todo su potencial.