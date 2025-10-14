Lucas Besozzi tras el importante triunfo ante Unión: “El objetivo es meternos entre los ocho y vamos por eso”

El delantero de Central Córdoba fue clave en el triunfo ante los de Santa Fe, que dejó al Ferroviario entre los ocho mejores de la Zona A del Clausura. El atacante destacó la actitud del equipo y apuntó a la clasificación a los playoffs.

Central Córdoba consiguió un valioso triunfo ante Unión de Santa Fe en el Madre de Ciudades, resultado que le permitió ingresar en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. Uno de los protagonistas fue Lucas Besozzi, autor de un gol y figura del encuentro.

“Sabíamos que era importante ganar, para meternos en la pelea y el gol sirve para seguir sumando confianza. Mientras aporte y sirva para el equipo, bienvenido sea. El gol es para mi novia y para mi hermanita que siempre me bancan”, expresó el delantero tras el partido.

El atacante también analizó el desarrollo del encuentro: “Supimos manejar la temperatura y golpear en los momentos justos. Estábamos cómodos en el partido, su gol nos puso alerta pero por suerte lo liquidamos para no sufrir más”.

De cara al tramo final del torneo, Besozzi se mostró enfocado: “Sabemos que nos quedan cuatro finales. Ganando dos partidos agarras un colchón importante. El objetivo es meternos entre los ocho y vamos por eso”, comentó.

Por último, dejó un mensaje de confianza en el grupo: “Tenemos plantel y material para lograrlo, los chicos lo han demostrado en los partidos importantes”, cerró el delantero.