Boca recupera a Paredes y Úbeda prepara un solo cambio para recibir a Belgrano

Tras la lesión de Velasco, el chileno Carlos Palacios volverá a la titularidad este sábado en la Bombonera, mientras que el Campeón del Mundo será evaluado tras su regreso de la Selección Argentina. Cavani sigue en duda por una molestia muscular.

Hoy 19:11

Todavía conmovido por la reciente muerte de Miguel Ángel Russo, el plantel de Boca Juniors se entrena enfocado en su regreso a la competencia. El sábado, en una Bombonera cargada de emoción, el equipo de Claudio Úbeda recibirá a Belgrano de Córdoba en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura.

La gran novedad pasa por el regreso de Leandro Paredes, quien tendrá su última participación con la Selección Argentina en el amistoso frente a Puerto Rico y se reincorporará el miércoles. Si el volante campeón del mundo vuelve sin molestias, será titular ante el Pirata.

En tanto, Carlos Palacios ocupará el lugar de Alan Velasco, quien sufrió una distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha y estará al menos dos meses fuera de las canchas. De esta manera, Úbeda solo realizaría un cambio respecto al equipo que goleó a Newell’s.

La gran incógnita pasa por Edinson Cavani, que no se entrenó a la par del grupo por segundo día consecutivo debido a una molestia en el psoas de la pierna derecha. Sin estudios confirmados, su evolución será evaluada día a día, aunque todo indica que no estará entre los titulares frente a Belgrano.

Probable formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.