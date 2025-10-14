Chiquito Romero rescindió con Boca y será nuevo arquero de Argentinos Juniors

Tras quedar relegado en el Xeneize, el arquero acordó su salida y firmará con el Bicho de La Paternal, que lo incorporará ante la grave lesión de Diego “Ruso” Rodríguez. El arquero podrá jugar el Clausura y la Copa Argentina.

Hoy 19:29

El ciclo de Chiquito Romero en Boca Juniors llegó a su fin. Luego de varios meses sin actividad, el arquero de 38 años rescindió su contrato con el club y acordó su llegada a Argentinos Juniors, que necesitaba con urgencia un reemplazante para el lesionado Ruso Rodríguez, marginado por lo que resta de la temporada.

La negociación se resolvió rápidamente. Este lunes se realizó una reunión positiva entre el representante de Romero y la dirigencia del Bicho, donde se acordó un vínculo hasta diciembre de 2025. “Le agradecemos por su etapa en el club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos”, comunicó Boca a través de sus redes sociales.

Para el Xeneize, la salida del arquero significa un importante alivio económico, ya que el futbolista aceptó rescindir antes de tiempo. En tanto, Argentinos suma a un refuerzo de jerarquía internacional y bajo costo, dado que Chiquito accedió a rebajar sus pretensiones salariales con tal de tener continuidad.

En principio, se especulaba con que Romero solo podría disputar la Copa Argentina, pero la AFA autorizó su inscripción también para el Torneo Clausura, debido a que aún no se cumplió el 70% del calendario por la existencia de los playoffs.

Con Agustín Marchesín consolidado como titular, más la presencia de Leandro Brey y Javier García, Boca no puso trabas para su salida. Así, Romero inicia una nueva etapa en su carrera, decidido a volver a la competencia y aportar su experiencia en un Argentinos Juniors que pelea en los frentes decisivos.