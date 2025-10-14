Obras Públicas de la Municipalidad trabaja en forma simultánea en la limpieza de cuatro desagües pluviales

El trabajo se lleva a cabo en el sur oeste de la ciudad.

Hoy 19:34

La Dirección de Obras Públicas de la Capital lleva adelante tareas simultáneas de limpieza en los desagües de la zona sur oeste de la ciudad, en el marco del plan de mantenimiento que busca garantizar el normal funcionamiento del sistema de drenaje y escurrimiento del agua.

Los operarios intervienen en el canal ubicado sobre la calle Pedro González del barrio Campo Contreras, entre Lugones y Avda. del Trabajo, de donde se recolectaron gran cantidad de residuos domiciliarios y restos de poda.

Además, se hace lo propio en la Avda. del Trabajo y Solís hacia el sur; y en la Avda. Colón a la altura del barrio Ejército Argentino, desde calle 51 hasta 69; con la utilización de retroexcavadoras, camiones y otras máquinas pesadas.

El personal operativo también trabaja en el Desagüe Principal Sur, donde desembocan la mayoría de los canales de la zona, de allí se retiran algas, sedimentos y otros elementos.

Cabe destacar que, a lo largo del corriente año, se van limpiando más de 28.600 metros lineales de desagües pluviales a cielo abierto ubicados en todos los barrios de la ciudad.