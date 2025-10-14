Javier Milei sobre la frase de Trump: “Si volvemos al populismo, EE.UU. dejará de apoyar a nuestro país”

El presidente norteamericano aseguró que la ayuda para la Argentina está sujeta al desempeño electoral de La Libertad Avanza.

Hoy 19:44

Javier Milei se expresó en redes sociales luego de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. El Presidente le agradeció a su par norteamericano el respaldo y se manifestó en clave electoral de cara a los comicios legislativos de octubre, marcando una fuerte diferencia entre el rumbo libertario y el peronismo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca. Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de nuestra patria, cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre del 2023: Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)”, comenzó Milei.

Y agregó: “El apoyo que Usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido. Los Argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo”.

Luego, fue contundente al marcar la importancia del apoyo y del futuro resultado electoral: "La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País. En su defecto nos van a seguir acompañando“.

“Pero yo confío en que ésta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado”, completó.

Milei enfatizó la voluntad de la Casa Blanca de apoyar la inclinación ideológica del gobierno libertario. Sin embargo, evitó referirse a la polémica relacionada con el condicionamiento que impone el resultado electoral de las próximas elecciones legislativas. En el gobierno habían aclarado que cuando Trump habló de elecciones se refería a la continuidad del Gobierno de Milei en 2027. El jefe de Estado no entró en esa discusión.

En su publicación, Milei destacó la importancia del respaldo estadounidense para el proceso de reformas que su gobierno ha iniciado, enfatizando que la colaboración de la principal potencia mundial resulta fundamental para el éxito de su agenda política.

El jefe de Estado sí advirtió, no obstante, que la continuidad de este apoyo internacional está condicionada a la orientación política de Argentina. En su análisis, si el país se apartara de los principios de la libertad y retomara políticas populistas, Estados Unidos retiraría su respaldo. Así quedó explicitado durante la extensa conferencia de prensa que brindó Trump, respondiendo preguntas de periodistas en presencia de los funcionarios argentinos.

El presidente argentino expresó su confianza en que los ciudadanos no retrocederán hacia modelos del pasado, en referencia al kirchnerismo, y que Argentina recuperará su posición.

El presidente norteamericano había advertido que una eventual derrota de Javier Milei frente a un candidato “de izquierda radical” afectaría la disposición de Estados Unidos a invertir en Argentina. “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, afirmó el expresidente estadounidense durante una conferencia de prensa.

Trump expresó su respaldo al mandatario argentino y manifestó: “Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien”. Además, consideró que “el éxito de Argentina será muy importante para todos” y reiteró la importancia de la victoria en las próximas elecciones. El exmandatario también mencionó su interés en visitar las playas argentinas, aunque aclaró que su agenda actual no lo permite.

Por otro lado, funcionarios estadounidenses descartaron además que el reciente acuerdo económico implique la cancelación del swap con China. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó el acuerdo con Argentina al señalar: “No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”.