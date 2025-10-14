Entrará en funcionamiento nueva funcionalidad del sistema de gestión para informes periciales

La modificación permitirá a los letrados acceder a los informes periciales, mediante el sistema de Autoconsulta de la página web del Poder Judicial.

Hoy 21:26

La Secretaría de Tecnologías de la Información comunica que mañana se efectuarán tareas de implementación de la nueva funcionalidad del “Sistema de gestión para informes periciales”, que permitirá a los abogados particulares, acceder virtualmente a esta documentación, a través de la Autoconsulta de expedientes de la página web del Poder Judicial provincial.

En este marco, el Lic. Agustín Billaud, a cargo del mencionado organismo, explicó que el sistema se encontrará completamente operativo el jueves 16 de octubre, que será aplicado a los informes producidos para los Fueros en los que interviene el Departamento General de Pericial.

Cabe recordar que, en septiembre pasado, personal de diferentes dependencias judiciales fueron capacitados para la instrumentación de la nueva herramienta, conociendo su funcionalidad y el proceso de carga de los informes periciales.

A través de estas medidas, continuó el funcionario, se procura facilita el trabajo de los letrados santiagueños, al tiempo que se concreta un nuevo paso en el proceso de digitalización de las operaciones judiciales, en aras de la progresiva despapelización.