La UCSE dio la bienvenida a más de 600 jóvenes que iniciaron el Curso de Ingreso Anticipado 2026

Con una jornada de integración y orientación en el campus universitario, la Universidad Católica de Santiago del Estero recibió a los nuevos aspirantes que comienzan su acercamiento a la vida académica antes de finalizar el ciclo lectivo.

La Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) abrió sus puertas el martes 14 de octubre, a partir de las 19 horas, para recibir a más de 600 estudiantes que dieron inicio al Curso de Ingreso Anticipado 2026, una propuesta institucional que permite a los jóvenes comenzar su formación universitaria antes de concluir el año escolar.

El encuentro tuvo lugar en el campus universitario, donde los futuros ingresantes participaron de una jornada de bienvenida especialmente organizada para promover la integración y el conocimiento institucional.

Durante la apertura, estudiantes de las Facultades de Ciencias de la Salud y de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, junto con integrantes del Centro de Estudiantes, guiaron a los nuevos alumnos en actividades lúdicas y dinámicas grupales. Asimismo, docentes tutores de todas las facultades acompañaron el desarrollo de la jornada, brindando orientación y contención en este primer paso hacia la vida universitaria.

La organización general del evento estuvo a cargo de la Dirección de Ingreso, liderada por la Abogada Andrea Lucena, quien ofreció información detallada sobre la estructura del curso, los módulos de trabajo, horarios, modalidades de cursado y las distintas instancias de acompañamiento académico previstas para los nuevos estudiantes.

Sobre el Curso de Ingreso Anticipado UCSE 2026

El Curso de Ingreso Anticipado está conformado por tres módulos obligatorios, diseñados para facilitar una transición gradual y reflexiva hacia la vida universitaria:

Reflexión Vocacional: propone a los estudiantes pensar sobre su proyecto profesional y personal , brindándoles herramientas para realizar una elección de carrera consciente y acorde a sus intereses .

propone a los estudiantes , brindándoles herramientas para realizar una . La vida en la Universidad y en los entornos virtuales: introduce a los ingresantes en el funcionamiento institucional y las plataformas digitales de la UCSE , promoviendo un uso autónomo de los recursos académicos .

introduce a los ingresantes en , promoviendo un . Introducción a la lógica disciplinar: ofrece un primer acercamiento a los fundamentos teóricos y metodológicos de cada carrera, ayudando a comprender el modo de pensar, estudiar y trabajar propio de cada campo profesional.

Este curso se distingue por su modalidad flexible, que combina clases presenciales con actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas, además de asignar a cada estudiante un tutor o tutora personal que los guía durante todo el proceso.

El objetivo es que los aspirantes inicien su recorrido universitario con confianza, preparación y una comprensión integral del ámbito académico, fortaleciendo su decisión vocacional y su sentido de pertenencia institucional.

Asimismo, la UCSE contempla excepciones para ciertos perfiles académicos, como egresados de universidades o institutos terciarios, y estudiantes con materias aprobadas en carreras de formación superior, quienes pueden quedar exceptuados de realizar el curso según la evaluación correspondiente.