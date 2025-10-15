Indignación en Corrientes: mataron con una gomera a “charrúa”, un guacamayo rojo protegido

El ave formaba parte del Proyecto de Reintroducción del guacamayo rojo impulsado por la Fundación Rewilding Argentina. Fue herido mientras volaba en Concepción del Yaguareté Corá y murió pese a los intentos de rescate.

14/10/2025

Un hecho de crueldad y tristeza sacudió a Corrientes: “Charrúa”, un guacamayo rojo protegido, murió tras ser alcanzado por un proyectil disparado con una gomera mientras volaba en Concepción del Yaguareté Corá.

El ave era uno de los tres ejemplares que integraban el Proyecto de Reintroducción del guacamayo rojo, una iniciativa de la Fundación Rewilding Argentina destinada a recuperar esta especie emblemática de la fauna correntina.

Un ataque que conmocionó a los conservacionistas

Según informaron desde Rewilding Argentina, el guacamayo “fue abatido por el impacto de una gomera. Si bien fue rápidamente atendido, a causa de la gravedad de la herida, murió pocos días después”, confirmaron en un comunicado.

El ave fue hallado agonizando por una familia local, que dio aviso a las autoridades ambientales. A pesar de los esfuerzos de los veterinarios, no lograron salvarlo.

El caso generó profunda consternación entre ambientalistas y defensores de la fauna, ya que “Charrúa” es el primer guacamayo rojo muerto a manos de personas en los 10 años del proyecto.

“Esperamos que este caso sirva como ejemplo del terrible e innecesario daño que podemos infligir a la fauna, y de la necesidad de seguir concientizando sobre la coexistencia con todas las formas de vida”, expresaron desde la organización.

Un símbolo de la recuperación ambiental

Apenas tres días antes del ataque, la fundación había compartido imágenes del recorrido de “Charrúa” junto a otros dos ejemplares, “Pampa” y “Toba”, que habían comenzado a volar más allá de su zona de nacimiento, demostrando el éxito del programa de reintroducción.

El proyecto, que se desarrolla en el Parque Iberá y zonas aledañas, busca restablecer poblaciones silvestres del guacamayo rojo (Ara chloropterus), una especie que había desaparecido de Argentina durante más de 150 años.

Una especie protegida por ley

El guacamayo rojo fue declarado Monumento Natural Provincial de Corrientes en 2021, lo que le otorga protección legal absoluta contra la caza, captura o daño.

A pesar de ello, el ataque a “Charrúa” fue denunciado ante la Justicia como un delito contra la fauna silvestre, y se espera que el caso sirva para reforzar las políticas de educación ambiental y conservación en toda la región.

La muerte del ave representa una pérdida simbólica y biológica para un proyecto que ha logrado reintroducir especies extintas en la provincia y que busca inspirar un cambio cultural en la relación entre las personas y la naturaleza.