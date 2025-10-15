Sam Raimi presenta "Send Help", su nuevo thriller psicológico con Rachel McAdams

La nueva producción de 20th Century Studios, contará también con Dylan O’Brien, se estrenará el 30 de enero de 2026.

Hoy 07:26

20th Century Studios presentó el tráiler y el primer cartel de Send Help (Enviad ayuda), la próxima película dirigida por Sam Raimi, quien vuelve al género del suspenso psicológico con un tono de comedia negra.

La historia sigue a Linda Liddle (Rachel McAdams) y Bradley Preston (Dylan O’Brien), dos compañeros de trabajo que quedan varados en una isla desierta tras sobrevivir a un accidente aéreo. Aislados y enfrentados por viejos resentimientos, deberán colaborar para sobrevivir, aunque la convivencia se transforma en una lucha de voluntades e ingenio que pone a prueba sus límites.

“Siempre me han gustado las historias en las que personajes interesantes y dinámicos se ven empujados al límite”, señaló Sam Raimi. “En esta película, los cambios de poder entre ellos generan una tensión creciente, llena de giros inesperados y suspense”, añadió el director.

El elenco se completa con Edyll Ismail, Dennis Haysbert, Xavier Samuel, Thaneth Warakulnukroh, Chris Pang y Emma Raimi. El guion fue escrito por Damian Shannon y Mark Swift, autores de Viernes 13 y Los vigilantes de la playa.

Producida por Raimi junto a Zainab Azizi (65), Send Help llegará a las salas de cine el 30 de enero de 2026, distribuida por 20th Century Studios en Estados Unidos.