El cuerpo hallado en Entre Ríos es del remisero que trasladó al doble femicida Pablo Laurta

La justicia confirmó que los restos pertenecen a Martín Sebastián Palacio. Según los investigadores, al cadáver le faltaba la cabeza y los brazos, lo que demoró su identificación.

Hoy 07:58

La Justicia confirmó que el cuerpo encontrado en Entre Ríos corresponde a Martín Sebastián Palacio, el remisero que había trasladado a Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de Luna Giardino y su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, había adelantado más temprano que "en un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacio". En este contexto, la Policía Científica logró identificarlo mediante el cotejo de los tatuajes del torso, ya que el cuerpo fue hallado sin cabeza y sin brazos en una zona rural de Puerto Yeruá, a unos 35 kilómetros de Concordia, lo que retrasó su identificación.

Asimismo, se investiga el vínculo entre Pablo Laurta y su tercera víctima, el remisero que había sido contratado para trasladarlo desde Entre Ríos hasta Córdoba. Sin embargo, según consta en la causa, vecinos de la zona declararon haber visto al acusado descender solo del vehículo, rociarlo con nafta y prenderlo fuego, antes de alejarse caminando por un campo privado.

En las últimas horas, se conoció un video de una cámara de seguridad de un local en Concordia que registró el momento en el presunto femicida llega al lugar con un bolso en la mano, para encontrarse con Palacios. Una secuencia particular llamó la atención de los investigadores: ambos se saludaron con un beso, lo que refuerza la hipótesis de que se conocían previamente.