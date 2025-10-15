Alec Baldwin sufrió un terrible accidente y destruyó el auto de su esposa

Fue en la zona de Los Hamptons. El actor, que manejaba, iba junto a su hermano Stephen.

Hoy 08:23

El actor Alec Baldwin sufrió un particular accidente que dejó más que un susto: chocó contra un árbol mientras manejaba su vehículo de lujo por la zona de Los Hamptons, Nueva York.

El protagonista de la recordada 30 Rock tuvo el accidente ayer por la tarde cuando, en medio de un temporal de lluvia, viajaba junto a su hermano Stephen Baldwin al Festival Internacional de Cine de Hamptons. Aunque el impacto fue muy fuerte, ambos salieron ilesos.

Según lo que contó Baldwin en un video que grabó para sus redes, hubo un camión que se le cruzó en el camino. “Un tipo me cortó el paso. Era un camión de basura enorme, del tamaño de una ballena”, detalló.

Además, aclaró que manejaba el Range Rover blanco de su esposa, Hilaria. “Ahora estoy bien, mi hermano Stephen me estaba visitando. Él también está bien”, agregó.

“(El vehículo) debía estar llevando material de una obra en construcción. Era el camión de basura más grande que vi en toda mi vida”, expresó al contar la impresión que le dejó.

Baldwin compartió que, para evitar chocar con el camión, hizo un giro abrupto, se desvió e impactó contra un árbol enorme. “Aplasté el auto de mi esposa. Me siento mal por eso”, agregó.

Más tarde, agradeció a los policías de East Hampton que lo ayudaron tras el accidente. “Fueron amables y se mostraron muy solidarios con todo el asunto”, remarcó.

En el cierre del mensaje, aprovechó para anticipar que ahora vuelve a California. “Voy a ir a Los Ángeles a ver a mi familia y reunirme con ellos unos días. Hilaria, te quiero más que a nada. Estoy bien”, concluyó.

Baldwin es copresidente del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva del Festival Internacional de Cine de Hamptons. El actor había regresado a esa zona tras una parada en Buffalo, Nueva York, donde había asistido a otro festival cinematográfico local.

Octubre y noviembre son los meses en los que se inicia la temporada fuerte de los festivales más independientes de cine en los Estados Unidos, mientras que en enero arrancan los que son mainstream a nivel mundial.

El temporal que afectó a Baldwin provocó, en el nordeste de los Estados Unidos, importantes inundaciones costeras desde Carolina del Norte hasta Nueva Jersey. Incluso hubo cancelaciones masivas de vuelos en Boston y Nueva York. Los fuertes vientos y las lluvias también provocaron la caída de árboles.