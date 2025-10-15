Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 OCT 2025 | 32º
El dólar oficial cerró a $1405, mientras las acciones argentinas en Wall Street saltan hasta 11%

El Tesoro de EE.UU. volvió a comprar pesos en el mercado local y el tipo de cambio retrocedió respecto de los máximos del día, aunque quedó por encima del valor previo. Los papeles y bonos locales rebotaron en Nueva York.

Hoy 17:23

El dólar oficial inició este miércoles en alza y llegó a ubicarse en $1415, pero finalmente cerró a $1405 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Mientras, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron alzas de hasta 11%. En tanto, los bonos en dólares rebotaron hasta 4%, con un promedio en el orden del 0,2%. El riesgo país se ubicaba por encima de los 1000 puntos.

El cambio de tendencia en los mercados llegó pasado el mediodía luego de que el secretario del Tesoro norteamericano anunciara que volvió a vender dólares en el MULC. También dijo que la asistencia financiera total para el gobierno de Javier Milei puede llegar a US$40.000 millones, ya que negocia con grandes bancos líneas de crédito que se sumarían al swap ya anticipado.

