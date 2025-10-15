Rebecca Ferguson habló del realismo de Kathryn Bigelow en su nuevo film

La actriz británica interpreta a una oficial de alto rango en la Sala de Situación de la Casa Blanca en un drama apocalíptico que combina realismo y tensión extrema, dejando incluso a la propia Ferguson sin palabras.

Hoy 11:30

En su reciente estreno durante el 63º Festival de Cine de Nueva York, Rebecca Ferguson habló con IndieWire sobre su experiencia en A House of Dynamite, dirigida por Kathryn Bigelow. La película, que sigue 18 minutos de caos nuclear en tiempo real desde distintas perspectivas del gobierno y las fuerzas armadas, es un thriller que mezcla precisión técnica y emoción pura.

Ferguson encarna a la Capitán Olivia Walker, un personaje meticuloso y centrado que lidera la Sala de Situación de la Casa Blanca durante un evento nuclear apocalíptico. La actriz destacó el nivel de detalle de la producción y cómo la preparación de su rol le permitió sumergirse en el tipo de trabajo que más disfruta: “Fue en una proyección en Londres donde me di cuenta de la gravedad y la importancia de la película. Al terminar, nos quedamos todos en silencio. No había palabras”, relató Ferguson.

Para lograr una interpretación auténtica, la actriz trabajó con Larry Pfeiffer, exdirector senior del centro de operaciones e inteligencia presidencial, quien le explicó el funcionamiento real de la sala y las decisiones críticas que se toman en situaciones de amenaza nuclear. Además, Ferguson detalló cómo desarrolló la personalidad de Olivia, combinando rasgos humanos cotidianos con la profesionalidad extrema de su personaje: “Quería que fuera una persona específica y detallada, que maneja la situación pero tiene vida propia, como su interacción con su familia y sus hábitos cotidianos”.

Ferguson también recordó la primera llamada con Bigelow, una experiencia que describió como emocionante y aterradora: “Kathryn ya estaba en mi lista de directoras con las que siempre quise trabajar. Desde el primer Zoom conectamos, y eso me permitió entregarme totalmente al proyecto”.

La película, que incluye un elenco que suma a Idris Elba, Tracy Letts, Jared Harris, Greta Lee y Jason Clarke, muestra una historia intensa y concentrada en 18 minutos de tiempo narrativo, con Ferguson como eje central en el segmento inicial. La actriz confesó que, a pesar del desafío del acento estadounidense y la presión del rol, la claridad del guion y la dirección de Bigelow le permitieron desempeñarse con confianza.

Más allá de la acción y el suspenso, A House of Dynamite invita a la reflexión sobre el mundo actual: la amenaza nuclear, la toma de decisiones en situaciones extremas y la preparación de quienes protegen la seguridad global. Ferguson señaló: “Kathryn está llevando un tema a la mesa de todos los hogares. Nos hace cuestionar cómo vivimos en un mundo donde la amenaza nuclear es una opción real y cómo no estamos comunicando sobre ello como lo hacíamos después de la Guerra Fría”.

Con su combinación de realismo, tensión y humanidad, A House of Dynamite promete ser uno de los thrillers más impactantes del año, dejando a los espectadores y a sus propios protagonistas, como Rebecca Ferguson, con la sensación de haber presenciado algo extraordinario.

