Lema, tras la goleada de Quimsa: “Estamos en camino a ser un equipo fuerte en defensa”

El pampeano valoró la actuación de la Fusión luego del triunfo por 102 a 66 ante Atenas en el Estadio Ciudad. El alero fue figura con 23 puntos y 11 rebotes.

Hoy 12:41

Después del contundente triunfo de La Fusión sobre Atenas, Leonardo Lema se mostró conforme con el rendimiento colectivo y resaltó el trabajo defensivo del plantel.

“La clave era bajar su porcentaje de tiros de campo, que venía alto en el partido anterior. Si bien en el primer cuarto no estuvimos tan finos en ese aspecto, creo que desde el segundo logramos acomodarnos para llevarnos el triunfo”, explicó el jugador, autor de una doble figura con 23 puntos y 11 rebotes.

El ex Instituto y Atenas también habló del crecimiento colectivo del equipo dirigido por Leandro Ramella. “Estamos en camino a ser un equipo fuerte en defensa. Tenemos muchos jugadores para rotar y poder hacerlo. En ataque no dependemos de nadie: somos un equipo con buenos jugadores, con gol en distintas posiciones y capacidad para correr bien la cancha”, remarcó.

Por último, el jugador de 27 años se refirió a lo que se viene en el calendario fusionado. “Tenemos una semana antes del próximo partido y luego una gira difícil por la Liga Sudamericana. Es un tiempo que nos servirá para practicar y seguir mejorando las falencias que tenemos”, señaló.

Quimsa seguirá con los entrenamientos en el Estadio Ciudad y volverá a jugar el martes ante Racing de Chivilcoy como local. Luego, viajará a Brasil para afrontar el cuadrangular de la Liga Sudamericana, donde buscará mantener el gran nivel mostrado en el arranque de la temporada.