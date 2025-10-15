Argentina logró el podio en el Mundial ITF de Taekwondo en Italia

La Selección nacional de Taekwondo ITF hizo historia en el World Championship Jesolo 2025, al subirse al podio mundial entre más de 120 países participantes.

Hoy 13:00

El equipo nacional de la FAAT cumplió una actuación brillante en el Mundial de Taekwondo ITF disputado en Jesolo, Italia, donde alcanzó un logro histórico al posicionarse entre las tres mejores selecciones del planeta. La delegación argentina se destacó en todas las categorías, con grandes rendimientos de competidores, coaches y árbitros.

Luego del éxito, la Selección Argentina FAAT aprovechó su paso por Italia para realizar una visita a Roma, donde los atletas disfrutaron de un merecido descanso y de la posibilidad de recorrer la histórica capital europea.

Argentina vuelve a casa con la bandera en lo más alto y un podio mundial que reafirma el crecimiento del Taekwondo nacional en el plano internacional.