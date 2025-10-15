Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 OCT 2025 | 35º
X
Somos Deporte

Argentina logró el podio en el Mundial ITF de Taekwondo en Italia

La Selección nacional de Taekwondo ITF hizo historia en el World Championship Jesolo 2025, al subirse al podio mundial entre más de 120 países participantes.

Hoy 13:00

El equipo nacional de la FAAT cumplió una actuación brillante en el Mundial de Taekwondo ITF disputado en Jesolo, Italia, donde alcanzó un logro histórico al posicionarse entre las tres mejores selecciones del planeta. La delegación argentina se destacó en todas las categorías, con grandes rendimientos de competidores, coaches y árbitros.

Luego del éxito, la Selección Argentina FAAT aprovechó su paso por Italia para realizar una visita a Roma, donde los atletas disfrutaron de un merecido descanso y de la posibilidad de recorrer la histórica capital europea.

Argentina vuelve a casa con la bandera en lo más alto y un podio mundial que reafirma el crecimiento del Taekwondo nacional en el plano internacional.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Caputo dijo que el mercado hizo una “interpretación errónea” de los dichos de Trump: “Se corregirá mañana”
  2. 2. Zamora recibió el premio Quórum 2025 al "Mejor Proyecto Judicial impulsado por las provincias" por la creación del centro "Nexo"
  3. 3. Maxi López se ausentará de MasterChef Celebrity: los famosos conductores que se barajan para reemplazarlo
  4. 4. Aprehenden a dos jóvenes tras el robo de una motocicleta en zona rural
  5. 5. El tiempo para este miércoles 15 de octubre en Santiago del Estero: 36ºC de máxima y cielo parcialmente nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT