Paredes no sería convocado por la Selección y Boca podría tenerlo en la definición del Clausura

El volante quedaría fuera de la próxima lista de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre y estaría disponible para el duelo ante Tigre, clave en la pelea por clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Hoy 13:28

El volante Leandro Paredes podría no ser convocado por la Selección Argentina para la última fecha FIFA del año, decisión que le permitiría estar presente en el cierre del Torneo Clausura con Boca Juniors, cuando el equipo de La Ribera enfrente a Tigre por la última jornada de la fase regular.

La próxima será la última ventana internacional de 2025, antes del año del Mundial 2026, y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni planea dar descanso a varios referentes del plantel campeón del mundo. La Albiceleste ya tiene confirmado un amistoso ante Angola y busca un segundo rival tras la suspensión del partido previsto en la India.

Entre los futbolistas que podrían no ser citados figura Paredes, por lo que el capitán xeneize estaría disponible para disputar un encuentro determinante en la lucha por los puestos de Libertadores. Boca ocupa actualmente el segundo lugar de la Zona A, detrás de Rosario Central, y necesita mantenerse entre los dos primeros para asegurar su clasificación a la fase de grupos.

Además, la postergación del partido ante Barracas Central por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo le daría la posibilidad a Paredes de disputar ese compromiso cuando se reprograme, probablemente en la semana previa o posterior a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La continuidad de Paredes en los próximos dos encuentros sería una gran noticia para Úbeda, que podría contar con su líder y figura en un momento decisivo del campeonato, en busca de cumplir el gran objetivo de Boca: volver a la Libertadores tras dos años de ausencia.