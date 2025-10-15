"Sabemos qué hacer para llevar a Santiago hacia un modelo agroindustrial que solucione muchas falencias"

Así lo expresó durante una charla con Radio Panorama Luciana Rached, candidata a diputada provincial por Despierta Santiago.

Hoy 13:35

La candidata a diputada provincial por Despierta Santiago, Luciana Rached, dialogó con Radio Panorama y aseguró que el desarrollo agroindustrial es la clave para transformar la provincia, aunque advirtió que eso solo será posible si se invierte en infraestructura básica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Hace 15 años que recorremos la provincia, soy de Pinto, y creemos que la falta de políticas provinciales tiene su déficit más profundo en el interior y las zonas rurales. No vamos a llegar a un modelo agroindustrial que salve al interior si no tenemos obras energéticas, de caminos, de agua e infraestructura que cubran necesidades básicas. Si se sigue pidiendo agua es porque hay algo que en estos 20 años no se hizo”, expresó.

Rached cuestionó al gobierno provincial al afirmar que las obras que hoy se reclaman “deberían haberse hecho hace 20 años, cuando existía la posibilidad de llevar a Santiago del Estero a un modelo agroindustrial real”.

En ese sentido, destacó que muchos jóvenes migran en busca de oportunidades, y sostuvo que “los santiagueños tenemos todo, solo hay que hacer las cosas de otra manera”.

Asimismo, la candidata insistió en la necesidad de “buscar soluciones colectivas con consensos en todos los ámbitos”, y subrayó que “hay que invertir en obras hídricas y energéticas que le permitan al sector privado generar empleos genuinos”.

Rached también mencionó los problemas del sistema de salud provincial, al señalar que “recibimos mensajes a diario de gente que no puede trasladarse desde el interior a la Capital”, lo que -afirmó- “demuestra que hay algo que no está funcionando bien”.

“Vamos a ser la alternativa que se enfrente a este modelo. Hay una falta de salud y educación, y queremos ponerle un límite a eso, porque tenemos un diagnóstico claro y sabemos qué hacer para llevar a la provincia a un modelo agroindustrial que sane muchas de las falencias actuales”, remarcó.

Por último, destacó la participación juvenil dentro de su espacio: “Se habla mucho de los jóvenes, pero no se los tiene en cuenta. Nuestro equipo está formado mayoritariamente por personas de menos de 40 años que quieren un Santiago distinto y saben cómo hacerlo”.

Finalmente, opinó sobre las medidas que se toman a nivel nacional y destacó que si bien “Hay que defender a los jubilados y discapacitados, también tenemos la obligación moral de no hipotecar el futuro de nuestros jóvenes”.