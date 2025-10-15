Bombazo: Tottenham sigue de cerca a Lautaro Rivero, la joya de River con pasado en Central Córdoba

El Tottenham envió un scouting a la Argentina para observar al defensor que ya fue convocado por la Selección Argentina.

Hoy 15:46

El gran presente de Lautaro Rivero en River Plate no pasa desapercibido en Europa. Según reveló el periodista Sebastián Srur, el Tottenham Hotspur mostró un fuerte interés en el defensor central, que se afianzó en el equipo de Gallardo y tuvo su primera convocatoria a la Selección Argentina.

El conjunto inglés, que tiene entre sus filas al campeón del mundo Cristian “Cuti” Romero, busca reforzar su defensa tras la lesión de Micky van de Ven. Por eso, los londinenses enviaron un emisario a Buenos Aires para seguir de cerca al jugador y elaborar un informe detallado sobre su rendimiento. El scouting fue muy positivo, destacando su solidez, lectura de juego y salida limpia desde el fondo.

Rivero, de 21 años, suma 10 partidos oficiales con River, distribuidos entre la Copa Libertadores, la Copa Argentina y el Torneo Clausura. Su madurez y regularidad llamaron la atención tanto en el club de Núñez como en el exterior, consolidando su nombre como una de las grandes promesas del fútbol argentino.

Vale recordar que Lautaro Rivero tuvo un paso por Central Córdoba, entidad en la que mostró un gran nivel y que le permitió retornar a River.

Si el interés del Tottenham se concreta, el defensor podría seguir los pasos de otros argentinos que brillaron en la Premier. Por ahora, Rivero mantiene la calma y se enfoca en seguir creciendo en River, pero sabe que desde Londres lo miran con atención.