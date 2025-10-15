Estudiantes de la UNSE presentaron una propuesta lúdica para enseñar quichua en las escuelas

La iniciativa “Kichwapi pukllas, Selección de juegos en quichua” busca fortalecer la enseñanza intercultural y bilingüe a través de recursos didácticos elaborados por estudiantes y docentes junto a escuelas rurales del interior santiagueño.

Este jueves 16 de octubre, a las 9, el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) será escenario de la segunda presentación del “Kichwapi pukllas, Selección de juegos en quichua”, un material educativo innovador que promueve el aprendizaje del quichua mediante actividades lúdicas.

La propuesta fue desarrollada de manera colaborativa entre los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe con mención en Lengua Quichua y los niños de la Escuela N° 954 San Sebastián, de Juanillo, departamento Atamisqui. Participarán autoridades de la Facultad y de la UNSE, representantes del Ministerio de Educación, docentes, alumnos y miembros de comunidades indígenas, en un encuentro abierto al público interesado en la enseñanza intercultural.

Durante la jornada, se realizará primero la presentación formal del libro a cargo del director Víctor Lami, de los estudiantes del proyecto y del Dr. Héctor Andreani, referente del área de lingüística. Posteriormente, se llevará a cabo una demostración práctica de los juegos didácticos incluidos en el material, con la participación especial de niños de la Escuela N° 1049 Germinal Rava, de El Puestito, y de la Comunidad Indígena Tonokoté Auqajkuna, junto a estudiantes de la Tecnicatura.

El Kichwapi pukllas fue producido desde las cátedras Alfabetización en Lengua Materna y Taller de Lengua Quichua, en el marco del Proyecto de Extensión Intercátedra “Kichwapi pukllas (Jugando en quichua)” y del Proyecto de Investigación PI-UNSE 2024 “Corpus multimodales en/sobre quichua santiagueño: lengua, cultura y educación (siglo XX-XXI)”, dirigido por el Dr. Andreani en el Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología.

La iniciativa surgió ante la necesidad de contar con materiales didácticos para la alfabetización en quichua como segunda lengua (L2) en escuelas primarias de contextos bilingües. Entre 2022 y 2024, las docentes Gabriela Amarilla y Silvia Sosa coordinaron su desarrollo en la Escuela N° 954, con el objetivo de acercar a los niños a la lengua quichua mediante juegos y actividades participativas.

El valor de esta producción radica en ser un antecedente clave para la formación docente intercultural, ya que impulsa la creación de recursos educativos propios y fortalece la articulación entre la Escuela, la Universidad y las comunidades bilingües. Además, consolida el compromiso de la UNSE con la preservación y promoción del quichua como parte del patrimonio lingüístico y cultural de Santiago del Estero.