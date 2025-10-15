El robo de cables del alumbrado público perjudicó a vecinos del B° Centro

Desde el área correspondiente informaron que la situación ya está siendo atendida y que se están realizando las tareas necesarias para restablecer el servicio lo antes posible.

Hoy 15:31

La Municipalidad de La Banda a través del área de Alerta Banda advirtió que durante el día martes en la intersección de las calles Necochea y Pasaje Misiones del barrio Centro se produjo el robo de cables del alumbrado público, lo que dejó a varias cuadras del sector completamente a oscuras.

Desde el área correspondiente informaron que la situación ya está siendo atendida y que se están realizando las tareas necesarias para restablecer el servicio lo antes posible llevando tranquilidad a los vecinos domiciliados en el sector.

En la imagen fotográfica tomada en el lugar, se observa un cuchillo incrustado en uno de los cables, lo que causó el desperfecto en el sistema de alumbrado.

Cabe destacar, que estas acciones desaprensivas son consideradas un delito que atenta contra el patrimonio de toda la comunidad bandeña, en particular en este sector en el que el municipio habilitó recientemente una nueva etapa del Plan de Reconversión Lumínica.