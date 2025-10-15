Con importantes estrenos, el Cine Teatro Renzi consolida su estatus de espacio de entretenimiento

La histórica sala de proyecciones es un espacio de encuentro y recreación, que promueve el acceso al cine nacional e internacional, con entradas super accesibles para todos.

Hoy 16:04

El Cine Teatro Renzi, dependiente de la municipalidad de La ciudad de La Banda, dió a conocer las películas extranjeras y nacionales que se proyectarán desde el jueves 16 hasta el miércoles 22 de octubre.

La histórica sala de proyecciones es un espacio de encuentro y recreación, que promueve el acceso al cine nacional e internacional, con entradas super accesibles para todos aquellos que quieran disfrutar una buena película.

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor de las entradas son los siguientes: General menores $5.000 y general mayores $6.000. Espacio INCAA $2.600. Promoción 2x1 de lunes a miércoles. Los horarios están sujetos a posibles modificaciones.

En el horario de las 16, se proyectará “Frankie y los monstruos”, película animada del Reino Unido, originalmente titulada “Stitch Head”, dirigida por Steve Hudson y Toby Genkel. Trata sobre Frankie, la primera creación de un científico loco, que cuida de otros monstruos en un castillo. Cuando un circo de fenómenos llega a la ciudad, el dueño ve a Frankie como una gran atracción y le ofrece fama y fortuna.

En los horarios de las 18 y 21:40, el público podrá ver “Teléfono negro 2”, película estadounidense de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson, coescrita por C. Robert Cargill y producida por Jason Blum.

Se trata de una secuela de “El teléfono negro” del año 2021, que a su vez es una adaptación del cuento homónimo de Joe Hill publicado en 2004. Los actores Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies y el 4 veces nominado al Oscar, Ethan Hawke, retoman sus papeles de la primera entrega.

La segunda parte de “El teléfono negro” retoma la historia cuatro años después del escape de Finn, quien estuvo cautivo por El Raptor.

En esta secuela, el antagonista retorna buscando venganza, ahora con el objetivo de poner en peligro a Gwen, la hermana menor del protagonista.

Gwen empieza a tener sueños donde se comunica a través del misterioso teléfono negro y presencia a niños acechados en un campamento de invierno llamado Alpine Lake.

Intrigada por estas visiones, convence a Finn de acudir al lugar durante una tormenta, y juntos descubren que existe un vínculo oculto entre su familia y El Raptor.

En el marco del Espacio INCAA, los días 16 y 18 de octubre, a las 20, se proyectará “Miss carbón”, una película de drama biográfico argentino - española, dirigida por Agustina Macri, escrita por Erika Halvorsen y Mara Pescio y basada en el libro “La reina del carbón” de Halvorsen.

El filme protagonizado por Lux Pascal, retrata la vida de Carla Rodríguez, una mujer nacida en Río Turbio que desafió todos los mandatos y se convirtió en la primera mujer trans minera del país. Creció en un asentamiento cercano a la mina, entre el frío, los silencios y los prejuicios, pero eligió quedarse, resistir y abrir camino para otras.

Por último, también en el Espacio INCAA, los días 17 y 19 de octubre, a las 20, las personas podrán apreciar “Lágrimas de fuego”, una comedia dramática dirigida por Gabriel Grieco y protagonizada por Fabiana Cantilo.

Luego de pasar cuatro años internada en una clínica psiquiátrica y con una fuerte fobia al fuego, Laura es dada de alta. Sin embargo, una perimetral le impide ver a su hija Sofía, con quien desea fuertemente reconstruir un vínculo.

Laura se nutrirá de las herramientas y la fortaleza necesaria para desentrañar su pasado, vencer sus miedos e intentar recuperar a su hija.