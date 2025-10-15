La justicia emitió una orden de búsqueda contra Santi Maratea tras su conflicto con el colegio de nutricionistas

El influencer fue denunciado por el Colegio de Nutricionistas de Buenos Aires y, tras no presentarse a una audiencia judicial, el Juzgado Correccional N°2 de La Plata ordenó su localización. Maratea respondió con ironía en redes sociales y reavivó la polémica.

Hoy 16:46

El reconocido influencer Santi Maratea volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que la Justicia emitiera una orden de búsqueda en su contra, tras una denuncia del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. El conflicto se originó por una publicidad difundida en redes sociales, que derivó en una citación judicial a la que el joven no se presentó.

Según informaron fuentes judiciales, el Juzgado Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky, dispuso la medida para localizar al influencer, ya que no lograron encontrarlo en su domicilio tras reiteradas notificaciones.

El descargo de Maratea en redes

Ante la repercusión del caso, Maratea publicó un extenso descargo en su cuenta de Instagram, donde ironizó sobre la situación judicial: “Me supera el concepto ‘se activó un protocolo para dar con mi paradero’. Estoy en mi casa, amigo. Mandame un mensaje”, expresó.

Fiel a su estilo provocador, el influencer agregó: “Voy a decirles durante todo el día dónde estoy, así me encuentran y no tienen que activar ningún protocolo. Esto viene del Colegio de Nutricionistas de Buenos Aires. Ellas no sueltan. Tardaron menos en soltar su vínculo traumático con la comida que en soltar el conflicto conmigo”.

El trasfondo del conflicto

El enfrentamiento entre Maratea y el Colegio de Nutricionistas surgió a raíz de comentarios del influencer sobre un producto que habría promocionado y que las profesionales consideraron inapropiado. Según explicó el propio Maratea, la denuncia sería por calumnias e injurias, luego de que él dijera en un video que “muchas nutricionistas están traumadas” y que “siguen siendo unas traumadas con título”.

“A mí no me llegó ninguna notificación, por eso no sé de qué están hablando. Supuestamente dicen que vendo un té ilegal, pero es falso”, aseguró el influencer, quien volvió a cuestionar a las especialistas por lo que consideró una reacción desmedida.

La causa continúa en el ámbito judicial, mientras las declaraciones del influencer siguen generando reacciones encontradas en redes sociales entre sus seguidores y profesionales de la salud.