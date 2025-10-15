Muna Pauls Cherri sorprendió con una campaña de moda veraniega: “empezó el calor amores”

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls protagonizó una nueva sesión de fotos para 47 Street, donde impuso las tendencias de verano con un look fresco y glamuroso que causó furor en redes.

Hoy 17:29

Con apenas 16 años, Muna Pauls Cherri continúa consolidándose como una de las it girls del momento. La hija de los actores Agustina Cherri y Gastón Pauls volvió a ser tendencia tras protagonizar una nueva campaña para la reconocida marca 47 Street, donde se mostró radiante y con un estilo que marca el pulso de la temporada estival.

En esta oportunidad, Muna posó en una pileta como escenario, luciendo un conjunto de top y minishort estilo pijama con estampado Vichy en tonos bordó y blanco. Descalza, completó su look con brazaletes metálicos, una muñequera de cuero y collares superpuestos con un dije en forma de estrella, logrando una estética juvenil y veraniega.

El beauty look también llamó la atención: Muna llevó el cabello largo con extensiones, ondas suaves y raya al costado, acompañado por un maquillaje con sombras rosadas, pestañas marcadas, rubor intenso y labios con gloss, en perfecta sintonía con la frescura del entorno. En las imágenes se la ve rodeada de flotadores, patas de rana y una tabla de surf, elementos que refuerzan el espíritu lúdico y veraniego de la producción.

“Empezó el calor amores”, escribió la joven artista en el pie del posteo que compartió en su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotos de la campaña y del backstage. En pocas horas, la publicación acumuló miles de likes y comentarios elogiosos: “Tan hermosa”, “Qué perfección”, “Maravillosa”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.

Como suele ocurrir en cada aparición pública de Muna, las comparaciones con su madre no tardaron en llegar. “Igualita a mamá”, escribió una usuaria, reflejando el pensamiento de muchos fans que ven en la joven una heredera natural del carisma y la belleza de Agustina Cherri.

Con esta nueva producción, Muna confirma su creciente influencia en el mundo teen y la moda argentina, combinando su carrera musical con campañas que la posicionan como referente de estilo entre las nuevas generaciones.