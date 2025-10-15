Murió Marcelito, el caniche más famoso de las redes sociales

El pequeño caniche toy blanco, que se volvió viral por sus expresivas muecas en fotos, falleció a los 13 años. Su dueña confirmó la triste noticia con un emotivo mensaje que conmovió a miles de usuarios.

Hoy 17:58

El mundo de las redes sociales despide a Marcelito, el caniche toy blanco que conquistó corazones en todo el país con sus divertidas fotos y gestos tiernos. El perro, que se había vuelto viral en X (ex Twitter) hace algunos meses, murió este martes 14 de octubre a los 13 años, según confirmó su dueña Silvina a través de un sentido mensaje.

La fama de Marcelito comenzó con una foto en la que aparecía con la lengua afuera y una expresión cómplice, lo que despertó ternura y risas entre los usuarios. A partir de ese momento, su dueña comenzó a compartir publicaciones diarias para saludar a sus más de 25 mil seguidores, convirtiendo al caniche en una verdadera figura del humor y la dulzura en redes.

El adiós de su dueña conmovió a los seguidores

Este miércoles, Silvina anunció la triste noticia con un tuit que rápidamente se viralizó: “No tengo buenas noticias. Marce tuvo una convulsión al mediodía. Estando nosotros ahí, falleció. Todavía no lo puedo creer. No sé si mañana tendré fuerza para responderles. Gracias a todos por tanto amor y por estar presentes en su vida”.

Horas más tarde, en Instagram, le dedicó unas palabras llenas de cariño: “Siempre juntos. Me conocía como nadie y yo a él. Me miraba y me hacía feliz. Siempre tan bueno, inteligente, gracioso. Le encantaban los perros y creo que él no sabía que era uno de ellos. Se sentía especial cuando le ponía una ropita, un collarcito, lo que fuera”.

Un compañero inolvidable

Silvina también recordó la rutina que compartían cada mañana: “Tanto me hizo reír, era tan especial que cada persona que lo conocía terminaba amándolo. Yo preparaba el mate y él salía al patio solito. Lo miraba y parecía que me sonreía. Gracias por sus palabras, me llegan al alma”.

El caso de Marcelito muestra una vez más el fuerte vínculo emocional entre las mascotas y sus dueños, y cómo las redes sociales se convirtieron en un espacio donde miles de personas compartieron el amor y la ternura que irradiaba este pequeño caniche, ahora recordado con nostalgia y afecto por toda una comunidad digital.