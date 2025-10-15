Ingresar
15 OCT 2025
Locales

El gobernador Gerardo Zamora recibió al especialista en inteligencia artificial Chris Meniw

La reunión se llevó a cabo este miércoles en Casa de Gobierno.

Hoy 18:24

El gobernador Gerardo Zamora recibió este miércoles por la mañana en Casa de Gobierno a Chris Meniw, especialista en inteligencia artificial.

Junto al mandatario estuvieron la ministra de Justicia, Matilde O’Mill; el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; el director de Gestión Pública, Ricardo Montenegro y el director de Ciencia y Tecnología, Edmundo Vizgarra.

Meniw vino a Santiago del Estero para participar en la Primera Jornada Nacional Inteligente sobre “Inteligencia Artificial y su Combinación con otras tecnologías”, que se llevó a cabo en el Nodo Tecnológico este miércoles.

El destacado profesional cuenta con una importante trayectoria, ya que participó del Parlamento Mundial de Educación, CEO de Space Kids Foundation y considerado entre los diez mejores speakers de tecnología de América Latina y a cargo del proyecto ZOE, la primera profesora Meta humana de la región para enseñar habilidades.

