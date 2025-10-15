Estudiantes participaron de jornadas sobre “Liderazgo para la vida” en colegios católicos de la ciudad

Alumnos de los colegios Nuestra Señora de Luján y del Santa Dorotea compartieron dos jornadas institucionales dedicadas a reflexionar sobre el liderazgo cristiano, en el marco de la preparación para el 2° Congreso de Jóvenes.

Hoy 22:39

En un clima de participación y compromiso, los alumnos del Colegio Nuestra Señora de Luján y del Colegio Santa Dorotea participaron de las jornadas tituladas “Liderazgo para la Vida”, realizadas los días martes 14 y miércoles 15 de octubre en las sedes de ambas instituciones educativas, pertenecientes a la Congregación de las Hermanas Doroteas de Cemmo.

La profesora Bossi, rectora del Colegio Nuestra Señora de Luján, explicó que la propuesta tuvo como objetivo principal fortalecer el liderazgo cristiano en los jóvenes, promoviendo valores como la empatía, la responsabilidad, el servicio y la vocación comunitaria.

Durante los encuentros, los estudiantes participaron en diversas actividades formativas y reflexivas, entre ellas la presentación de listas para la conformación del Centro de Estudiantes, en un marco de diálogo, respeto y convivencia democrática.

Asimismo, las jornadas sirvieron como instancia de preparación para el 2° Congreso de Jóvenes, que se llevará a cabo el viernes 17 de octubre en el Instituto Jesús el Maestro, donde los participantes continuarán profundizando sobre el eje “Liderazgo como Misión”.

Desde las instituciones destacaron la importancia de generar estos espacios que promueven una mirada integral de la formación juvenil, inspirada en los valores cristianos y en la construcción de una comunidad educativa comprometida con el bien común.