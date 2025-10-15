Ingresar
Obras Públicas de la Municipalidad finalizó el programa de bacheo de 76 cuadras en el microcentro de la ciudad

El trabajo se realizo en el sector comprendido entre Roca, Alsina, Rivadavia y Moreno.

15/10/2025

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital llevó adelante a lo largo del mes de octubre un plan de bacheo en el microcentro de la ciudad  en el sector comprendido entre Avenidas Roca,  Alsina,  Rivadavia y Moreno en el marco del programa de mantenimiento de calles que se realiza durante el año.

Los trabajos comprendieron bacheos aislados de aperturas o deteriorados por el alto tránsito e integrales de toda la cuadra debido a defectos de losas de  hormigón de vieja data.

Los operarios municipales  fueron los encargados de acondicionar un total de 76 cuadras durante 22 días de trabajo para brindar mayor seguridad a la circulación vehicular, aplicando concreto asfáltico elaborado en la planta municipal.

